Macron inaugura o "sonho louco" do artista Christo: o Arco do Triunfo embrulhado

O presidente francês Emmanuel Macron revelou uma visão surreal em Paris esta quinta-feira: todo o Arco do Triunfo, com 50 metros de altura, envolto em tecido, realizando o sonho de longa data do falecido artista Christo.

O imponente memorial de guerra foi envolvido em 25 mil metros quadrados de polipropileno reciclável azul prateado. É a marca do artista búlgaro Christo, que morreu no ano passado, e da sua esposa e colaboradora Jeanne-Claude.

O casal sonhava em embrulhar o monumento desde que alugaram um apartamento nas proximidades na década de 1960, mas nenhum dos dois conseguiu viver o suficiente para ver o seu sonho a ganhar vida.

"Pensamos em Christo e Jeanne-Claude", disse Macron, ao inaugurar a obra de arte do alto do monumento. "Eles teriam ficado emocionados, pois é o culminar de um sonho de 60 anos".

Christo embrulhou várias obras públicas importantes durante a sua vida, incluindo a ponte mais antiga de Paris em 1985 e o parlamento alemão em 1995. O mais recente trabalho foi supervisionado pelo sobrinho Vladimir Javacheff, em coordenação com o museu Pompidou e as autoridades francesas.

"Foi um sonho louco e realizaste-o, Vladimir. Agradecemos infinitamente", disse Macron.

Barreiras de proteção vão ser removidas no sábado, permitindo que o público se aproxime do monumento, que fficará embrulhado até 3 de outubro.

"Christo sempre disse que a parte mais difícil é conseguir as autorizaões", disse Javacheff. "Quando se percebe que isto está realmente vivo, para mim e para minha equipa, quando se percebe esta fragilidade, esta beleza, é incrível".

O Arco do Triunfo foi construído por Napoleão para comemorar os soldados mortos durante as suas campanhas militares. Recentemente, foi restaurado após ter sido vandalizado por manifestantes antigovernamentais - os chamados "coletes amarelos" - em dezembro de 2018.

Nascido em Marrocos em 1935, Christo deixou o seu país em 1957, tendo morado em vários locais antes de chegar a Paris, onde conheceu a sua futura esposa Jeanne-Claude. Morreu de causas naturais na sua casa em Nova Iorque em maio do ano passado.