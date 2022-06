Macron perde maioria absoluta na Assembleia Nacional

O presidente francês sofreu um revés na segunda volta das eleições legislativas, perdendo a maioria absoluta que conquistou há cinco anos. A aliança de esquerda, liderada por Jean-Luc Mélenchon, torna-se assim a segunda força política na Assembleia Nacional.

Segundo as primeiras projeções da televisão estatal francesa, a coligação de Emmanuel Macron, Ensemble, garantiu a maioria dos lugares no Parlamento, porém, perdeu a maioria absoluta. Caso se confirmem estes resultados, espelham um importante revés para o chefe do Eliseu, que será forçado a procurar alianças para aplicar as reformas previstas para os próximos cinco anos.

A coligação do presidente deverá conseguir 224 cadeiras das 577 existentes na Assembleia Nacional. No entanto, como obteve menos de 289 deputados, perde a maioria absoluta de que usufruiu nos últimos cinco anos, não podendo votar de forma independente em projetos de lei.

Já a Nupes, a primeira frente de esquerda em 25 anos que reúne a esquerda radical, ambientalistas, comunistas e socialistas, deverá sentar 149 deputados, tornando-se na principal força da oposição em França.

A terceira força política será a União Nacional, partido de extrema-direita liderado por Marine Le Pen, que depois de ter alcançado resultados históricos nas eleições presidenciais, regista agora uma subida drástica em relação às legislativas de 2017, podendo eleger 89 deputados. Desta forma, o partido poderá apresentar moções de censura (de 56 deputados).

A quarta força política deverá ser o partido Os Republicanos com a representação de 78 políticos, perdendo 22 assentos.

A segunda volta das eleições legislativas registou uma taxa de abstenção situada entre os 53,5% e os 54%, mas sem atingir o recorde da segunda volta presidencial de 2017 (57,36%). Ainda assim, o valor é superior ao registado na primeira volta, quando a coligação Ensemble ficou ligeiramente à frente da Nupes, com cerca de 20 mil votos de diferença.