Macron quer criar nova comunidade europeia e UE pondera rever tratados

O presidente francês, Emmanuel Macron, defendeu a criação de uma nova "comunidade política europeia" que inclua países como a Ucrânia, que querem juntar-se à União Europeia (UE), mas cujos processos de adesão poderão demorar vários anos. Macron e a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, mostraram-se favoráveis à revisão dos tratados da União.

O chefe de Estado francês propôs, no encerramento da Conferência sobre o Futuro da Europa, no Parlamento Europeu, que a "comunidade política europeia" a criar seja "um novo espaço de cooperação política, de segurança, de cooperação energética" mas, "em particular, da juventude". Seria pensada sobretudo para países que, tendo deixado de estar "sob o jugo da União Soviética", sejam agora democracias liberais.

Para Macron, esta seria a fórmula mais indicada para aprofundar a aproximação entre UE e Ucrânia sem desrespeitar o rigor que a adesão desta à União exige. "A UE não pode ser, a curto prazo, o único meio para reestruturar o continente europeu", alertou o líder francês.

"A Ucrânia, através da sua coragem e do seu combate, já é um membro da nossa família. É um membro de coração", prosseguiu Macron. "Mas, mesmo que amanhã lhe fosse atribuído o estatuto de candidato [a aderir à UE], sabemos todos muito bem que este processo demoraria vários anos e, com toda a sinceridade, várias décadas. Esta é a realidade", contrapôs.