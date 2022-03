Macron recandidata-se para "defender os valores que os desvarios do Mundo ameaçam"

JN/Agências Hoje às 20:09 Facebook

Emmanuel Macron, Presidente da República francês, declarou-se esta noite candidato às eleições presidenciais de abril, "para defender os valores que os desvarios do Mundo ameaçam".

"Sou candidato para inventar convosco, face aos desafios do século, uma resposta e europeia singular. Sou candidato para defender os nossos valores que os desvarios do Mundo ameaçam. Sou candidato para continuar a preparar o futuro dos nossos filhos e dos nossos netos. Para nos permitir hoje e amanhã decidirmos por nós próprios", escreveu Emmanuel Macron numa carta publicada esta noite nas edições online dos principais jornais locais franceses, e que sairá amanhã nas respetivas versões em papel.

O atual Presidente admite não ter sido bem-sucedido em todas as suas iniciativas e que faria algumas coisas de forma diferente, mas ressalva que "as transformações levadas a cabo durante este mandato" permitem à França "viver melhor", sublinhando o resultado alcançado com a descida do desemprego para os níveis mais baixos dos últimos 15 anos.