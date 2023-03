Macron recebe apoio parlamentar após sobreviver a moção de censura

JN/Agências Hoje às 21:59 Facebook

O presidente francês Emmanuel Macron recebe, terça-feira, a primeira-ministra, Élisabeth Borne, e os líderes parlamentares, no Palácio do Eliseu, depois de ter superado, por nove votos, esta segunda-feira, uma moção de censura motivada pela polémica reforma das pensões.

Segundo a Presidência francesa, Emmanuel Macron vai reunir-se de manhã com Élisabeth Borne e os líderes parlamentares dos três partidos que apoiam o governo.

Mais tarde, tem agendado um almoço com os presidentes de ambas as câmaras legislativas, a da Assembleia Nacional, Yaël Braun-Pivet, e a do Senado, Gérard Lacher.

No final da tarde, os parlamentares dos partidos que apoiam o presidente vão ser convocados ao Palácio do Eliseu.

Esta sucessão de encontros ocorre após a crise política aberta pela reforma das pensões em França, que tem gerado manifestações no país, paralisações e greves em vários setores.

A oposição, que na Assembleia Nacional estava a nove votos de censurar o Governo e derrubar essa reforma, pediu ao Presidente que a abandone e convoque eleições legislativas.

Depois de o executivo aprovar a moção de censura, Élisabeth Borne garantiu que vai continuar com o programa de reformas, ao mesmo tempo que manifestações de protesto foram registadas em vários pontos do país.