Macron vai à China para trabalhar com Xi Jinping no sentido de "regresso à paz"

JN/Agências Hoje às 18:59 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente francês vai utilizar a sua "visita de Estado" à China entre 5 a 8 de abril para trabalhar com o seu homólogo chinês "no sentido de um regresso à paz" na Ucrânia, indicou, esta sexta-feira, o Eliseu.

A viagem de Emmanuel Macron será repartida entre Pequim, onde se reunirá com o Presidente chinês Xi Jinping, e Cantão, anunciou a presidência francesa, assegurando que Macron está "comprometido em manter um diálogo constante e exigente com a China".

Esta deslocação no início de abril foi anunciada em fevereiro pelo Presidente, mas das datas e as deslocações no país asiático ainda não tinham sido reveladas.

PUB

"Os presidentes francês e chinês vão manter um diálogo aprofundado sobre a guerra na Ucrânia para trabalhar no sentido de um regresso à paz e no respeito do direito internacional, em particular a soberania da integridade territorial da Ucrânia", prosseguiu o Eliseu.

Xi Jinping deslocou-se esta semana à Rússia onde manifestou o seu apoio reforçado ao Presidente russo Vladimir Putin face aos ocidentais. Antes, Pequim tentou garantir uma função de mediador no conflito ucraniano ao avançar com as suas propostas de paz.

A França pretende por sua vez convencer a China, que nunca denunciou a invasão russa da Ucrânia, a utilizar a sua influência sobre Moscovo para convencer Vladimir Putin a sentar-se à mesa das negociações com Kiev.

Segundo a presidência francesa, as discussões no início de abril "também vão abranger as crises internacionais no Médio Oriente, em África e as tensões na zona do Indo-pacífico".

"A reabertura da China após a pandemia permite a oportunidade de relançar a dinâmica das relações franco-chinesas em todos os domínios, num momento em que as tensões e as crises internacionais necessitam mais que nunca de fornecer um novo horizonte a esta parceria estratégica", assinala o texto.

"A visita terá três segmentos principais: as questões estratégicas e crises internacionais, a cooperação face aos grandes desafios mundiais e as relações económicas".

Macron anunciou hoje durante uma conferência de imprensa em Bruxelas que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, estará presente "numa parte do programa" em nome da "unidade europeia", e "condição indispensável à construção de uma parceria equilibrada com a China".

"Trata-se ainda de fornecer um novo impulso à cooperação franco-chinesa face aos desafios globais para os quais é indispensável um forte envolvimento da China tendo em consideração o impacto do seu desenvolvimento sobre o restante planeta", como o clima e a biodiversidade, sublinhou o Eliseu.