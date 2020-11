Madrid quer fazer testes rápidos a toda a população antes do Natal

JN Hoje às 12:47 Facebook

O vice-presidente da Comunidade de Madrid quer que o Governo espanhol "autorize já" a realização de testes rápidos à covid-19 nas farmácias, para que todos os madrilenos o possam fazer gratuitamente antes do Natal.

O anúncio de Ignacio Aguado foi feito durante uma entrevista ao canal de televisão "La Sexta", na qual o vice da Comunidade de Madrid dizia que ter pedido ao ministro da Saúde, Salvador Illa, uma reunião do Grupo Covid-19, que integra o Governo central e regional, ainda sem data marcada. "O meu objetivo é que no Natal todos os madrilenos possam fazer um teste antes de ver as suas famílias. Gratuitos para a população", salientou Ignacio Aguado.

Estas "não serão umas festas normais", mas se se conseguir continuar a baixar os contágios de covid-19 na região, o vice-presidente acredita que é possível salvar o Natal. "Não quero passar um Natal a ver a minha família por Skype, nem quero arruinar as campanhas de Natal", diz.

Para Ignacio Aguado, "a estratégia de se fazer testes massivos está a resultar", o que faz da Comunidade de Madrid um exemplo onde "se está a controlar a curva" epidemiológica. Ressalva, contudo, que isso "não significa que se possa baixar a guarda". "Há que reduzir o máximo a curva antes do Natal e mantermo-nos prudentes, não achar que vencemos o vírus. Só ganharemos ao vírus quando haja vacina", remata.

Esta segunda-feira, Espanha registou mais 38.273 novos casos de covid-19 e 484 mortes, números relativos aos três dias anteriores. Todos os territórios, com exceção da Cantábria e das Astúrias, apresentaram uma quebra no número de contágios diários.