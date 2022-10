Maduro ordena apoio máximo às populações devido às chuvas torrenciais

JN/Agências Hoje às 20:53 Facebook

O presidente venezuelano ordenou hoje o "desdobramento máximo" de todas as agências de segurança para ajudar os cidadãos de Las Tejerías, estado de Aragua (centro), afetada pelas fortes chuvas registadas no sábado, e em que morreram dois cidadãos portugueses.

"Perante a difícil e dolorosa situação causada pelas fortes chuvas em Las Tejerías, ordenei à vice-Presidente, Delcy Rodríguez, ao gabinete social e a todos os órgãos de segurança, o máximo desdobramento para o atendimento integral das pessoas", disse o presidente Nicolás Maduro na rede social Twitter.

Uma pessoa está desaparecida devido às fortes chuvas que se abateram no sábado em Las Tejerias.

Na sequência da ordem presidencial, o ministro da Defesa, Vladimir Padrino López, anunciou o envio de quadros do Comando Operacional Estratégico das Forças Armadas Nacionais Bolivarianas (FANB), bem como forças, meios de saúde e comunicação para a "busca e remoção" no local de danos, em coordenação com outras agências.

O vice-ministro de Gestão de Riscos e Proteção Civil, Carlos Pérez Ampueda, anunciou no sábado que duas pessoas morreram devido às fortes chuvas em Las Tejerías.

Fontes consulares avançaram hoje à agência Lusa que dois portugueses, um homem e uma mulher, morreram em Las Tejerias, 70 quilómetros a sudoeste de Caracas, devido às chuvas torrenciais que nas últimas horas afetaram o estado venezuelano de Arágua.

O cônsul honorário de Portugal em Los Teques, Pedro Gonçalves, especificou que dois comerciantes portugueses, um homem e uma mulher, foram arrastados pela torrente de água e de lama.

A governadora de Aragua, Karina Carpio, anunciou hoje de manhã que 21 setores da cidade e 15 empresas foram afetados pelo transbordamento.

Neste momento, o número de mortos devido às fortes chuvas das últimas duas semanas, em várias zonas do país, ascende a 20, segundo organizações nacionais, regionais e locais.