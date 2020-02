Mãe desmaia ao saber em direto na televisão que a filha foi assassinada

Eduardo Pedrosa da Costa Hoje às 11:19 Facebook

A mãe de uma rapariga de 21 anos que estava desaparecida soube em direto na última segunda-feira, no programa televisivo brasileiro "Cidade Alerta", que a filha tinha sido assassinada. Desmaiou em frente às câmaras.

O "Cidade Alerta" esteve a acompanhar o caso de Marcela, uma grávida de 21 anos, que desapareceu, em São Paulo, sábado, dia oito de fevereiro. O seu namorado, Carlos, era suspeito de estar envolvido, pela forma violenta como tratava a jovem.

O apresentador Luiz Bacci convidou a mãe, Andrea, para participar no programa em direto, referindo que tinha novidades sobre o caso. Questionou a mulher se ela realmente queria ouvir as novidades, e esta aceitou, tendo esperanças que a filha estivesse bem.

Colocou então em linha o advogado de Carlos, que revelou que o seu cliente se tinha entregado na esquadra da polícia e confessado que tinha matado Marcela.

Andrea começou a gritar "Não, ele não fez isso com a minha filha", desmaiou, e teve de ser levada pelos técnicos de imagem.

Luiz Bacci foi muito criticado nas redes sociais por ter revelado tal informação em direto. O jornalista é acusado de querer ganhar audiências a todo o custo, mesmo que isso implique o sofrimento de outras pessoas.

"É costume do programa perguntar à família se ela deseja acompanhar o desenvolvimento do caso ao vivo. Qualquer parente passaria mal com uma notícia dessas. Também nos magoou muito, mesmo sendo parte do nosso dia-a-dia", esclareceu o apresentador.