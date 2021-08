Mãe luta com as próprias mãos para salvar filho de ataque de puma

Patrícia Martins Hoje às 10:34 Facebook

Um ataque de um puma a uma criança de cinco anos, em Los Angeles, nos Estados Unidos da América, levou a mãe do menino a lutar contra o animal, que acabou morto pelas autoridades de vida selvagem.

De acordo com o porta-voz do departamento de vida selvagem do estado da Califórnia, Patrick Foy, a criança estava a brincar perto de uma árvore na sua casa, em Calabasas, a oeste de Los Angeles, quando o animal a atacou. A mãe apercebeu-se e "começou a soquear e golpear o puma com as próprias mãos e conseguiu tirar o animal de cima do filho".

Patrick Foy acrescentou que a criança teve ferimentos na cabeça e no peito, sendo posteriormente encaminhado para o hospital pediátrico de Los Angeles, encontrando-se estável.

As autoridades foram chamadas ao local e, face à agressividade do animal, foi necessário abatê-lo.

"A Wildlife Forensics Scientists analisou as amostras recolhidas debaixo das garras do animal, tendo encontrado traços isolados de tecido humano e sangue com um perfil de ADN que combinava com o menino de cinco anos. Os resultados foram conclusivos de que o puma, que foi baleado, atacou a criança", revelou em comunicado o departamento de vida selvagem da Califórnia.

Os especialistas de vida selvagem contaram à emissora norte-americana "CBS News" que, dado o tamanho do puma, tratava-se de um animal nascido há menos de um ano e que o ataque pode ter acontecido porque o animal ainda estava a aprender a caçar para comer e a defender-se sozinho.