Mãe sequestra os filhos para não os vacinar e esconde-os em Portugal

César Castro Hoje às 17:44 Facebook

Twitter

Partilhar

Uma mãe espanhola que raptou os dois filhos menores de idade em novembro, por recusar vaciná-los contra a covid-19, entregou-os esta sexta-feira junto de um tribunal em Sevilha, depois de se ter refugiado com as crianças em Portugal. Após a entrega, foi detida pelas autoridades por rapto parental.

Hugo, de 12 anos, e Diego, de 14, terão sido descobertos em terras lusas numa cidade cujo nome não foi revelado, de acordo com o "El Comércio".

A entrega dos menores ao pai decorreu esta quarta-feira pelo meio-dia num tribunal de Sevilha. A mulher foi detida e posta à disposição judicial para ser ouvida por um juiz na quinta-feira.

A advogada de Cristina Mariscal Copano adiantou ao "El Mundo" que as crianças estão "perfeitamente bem" e que a intenção da sua cliente era exclusivamente "defendê-las dos possíveis efeitos colaterais graves" das vacinas.

Ambos os progenitores tinham divergências em relação à vacinação das duas crianças, mas o tribunal decidiu a favor do pai, quer era favorável à vacinação. Embora passível de recurso, esta decisão não impedia que o progenitor levasse a qualquer momento os filhos para serem vacinados no período de permanência com eles.

Receando assim que as crianças fossem vacinadas contra a covid-19, Cristina evadiu-se com os filhos para parte incerta e não os entregou ao pai, tal como acordado em regime de custódia partilhada. A progenitora já antes tinha tentado revogar a guarda partilhada.

No passado dia 16 de dezembro, e após passar quase dois meses sem ver os filhos, o pai entrou com uma queixa por rapto de crianças junto da Guarda Civil de Mairena del Aljarafee, em Sevilha. A partir daí, a mãe passou a impedir a comunicação entre pai e filhos, algo que se manteve até agora.

PUB

As buscas tinham decorrido nas zonas de Jerez de la Frontera, onde vive o companheiro da mãe, e em Tomares, onde vivia a mãe, mas sempre sem sucesso.