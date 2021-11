Magdalena Andersson, a escolhida dos sociais-democratas para ser primeira-ministra

JN/Agências Hoje às 17:12 Facebook

A ministra das Finanças sueca, Magdalena Andersson, foi esta quinta-feira eleita como líder do Partido Social-Democrata, primeira etapa antes de aceder, como previsto, ao cargo de primeira-ministra em substituição do demissionário Stefan Löfven.

Esta economista e antiga nadadora de alta competição de 54 anos, que era a única candidata ao cargo, foi eleita por aclamação do congresso do partido, reunido em Gotemburgo.

Tornar-se-á a primeira mulher primeira-ministra na história da Suécia, desde que vença uma votação no parlamento cuja data não foi ainda definida.

"Aceitei ser presidente do partido, porque sei que a Suécia pode fazer melhor e que somos nós, os social-democratas, que devemos levar a Suécia em frente", afirmou, sob os aplausos, dizendo-se "honrada" com as suas novas funções.

"Agora, vamos continuar a luta, camaradas, esta luta que tenho vontade de travar para governar convosco", prosseguiu a nova líder social-democrata.

Stefan Löfven, de saída após sete anos como primeiro-ministro e fragilizado por uma crise política no início do verão, anunciou em agosto que abandonaria o cargo em novembro, a menos de um ano das eleições que se preveem disputadas em setembro de 2022.

A sua saída permitiu assegurar uma sucessão tendo em vista a campanha eleitoral, numa altura em que os social-democratas se veem ameaçados nas sondagens.

Os social-democratas de Magdalena Andersson terão, nomeadamente, como adversário o partido conservador Moderados, liderado por Ulf Kristersson, que se aproximou do partido anti-imigração Democratas da Suécia (SD) e está agora pronto para governar, com o seu apoio no parlamento.

Trata-se de uma grande mudança política na Suécia, ao cabo de uma década de acentuado crescimento da extrema-direita, alimentado pela hostilidade contra a entrada de um elevado número de refugiados no país.

Stefan Löfven ainda não anunciou a data exata da sua demissão, que desencadeará o processo parlamentar de eleição de Magdalena Andersson.

Mas os equilíbrios políticos no parlamento sueco estão tão renhidos que os social-democratas precisam de assegurar-se do apoio conjunto dos seus aliados ecologistas e de mais dois partidos, o Partido de Esquerda e o Partido do Centro, cujos interesses, frequentemente divergentes, Andersson terá de garantir para não ver bloqueada a sua subida ao poder.

Apesar de acérrima defensora da igualdade de género, a Suécia é o único país nórdico que nunca teve uma primeira-ministra.