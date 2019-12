Mágico do Got Talent repete desafio quase fatal e volta a perder sentidos

Hoje às 11:20 Facebook

Um concorrente de um programa de talentos espanhol voltou a perder os sentidos com um arriscado truque de magia que já lhe tinha feito parar o coração no passado. O objetivo maior de "superar o medo" foi cumprido, disse o ilusionista.

Há um ano, Pedro Volta esteve em risco de morrer quando realizava um truque de magia durante o qual submergia num tanque com água com um colete de forças vestido, que tinha de despir para depois apanhar umas chaves, abrir fechaduras e libertar-se. Ao fim de um minuto debaixo de água, perdeu os sentidos e ficou em paragem cardiorrespiratória durante quatro minutos. Na sexta-feira, a história repetiu-se, na última semifinal do programa de talentos Got Talent.

O ilusionista tentou passar à fase final do programa repetindo o espetáculo que já lhe tinha quase custado a vida uma vez. Voltou a submergir com o colete de forças e até conseguiu livrar-se dele, recolher as chaves e abrir um dos cadeados, mas passado um minuto e meio, não aguentou mais. Voltou à tona, pela parte de cima do tanque, e perdeu novamente os sentidos, perante o pânico dos jurados e público do Got Talent, onde estavam também os familiares de Volta.

Os serviços de emergência presentes no local assistiram o ilusionista rapidamente, segurando-lhe a cabeça enquanto pediam que mantivesse a calma e inspirasse e expirasse. Depois de uns momentos em que se temeu pela vida do ilusionista, a equipa conseguiu que o artista recuperasse a consciência e saísse do tanque pelo próprio pé. Já estabilizado, Pedro Volta voltou a submergir, pegou no colete e lançou-o para fora do tanque.

Passada a atuação e os momentos que se seguiram, a exibição foi avaliada pelos jurados, que não se mostraram empolgados pelo risco corrido, admitindo que cada um traça os limites que quer na sua vida. Volta assegurou que a intenção não era ganhar o programa, mas superar o medo do desafio, depois de um ano antes ter estado às portas da morte, e passar essa mesma mensagem à filha de nove anos. No fim, apesar dos percalços, arrancou um aplauso ao público, ainda emocionado com o que acabara de ver.

"Agora estou bem. Este é um desafio muito difícil e estive prestes a vencê-lo. Tentei aguentar mais tempo para fazer mais tempo [de espetáculo]. Foi tudo controlado, não se preocupem. Não brinco com a minha vida, porque tenho uma grande equipa de profissionais e trabalhamos há um mês e meio", disse o ilusionista no fim do programa, citado pelo jornal espanhol "El Mundo", acrescentando que vai desistir de levar o número até ao fim, uma vez que já conseguiu "o mais importante", superar o medo. "Já cheguei. A magia é uma arte maravilhosa, os mágicos não são loucos, tentamos superar-nos. E o mais importante é que o mágico quer surpreender o público e ir um pouco mais longe", acrescentou.

O caso provocou grande consternação e indignação entre os espectadores que, nas redes sociais, criticaram o tipo de exibição e o facto de esta ter sido emitida em direto.