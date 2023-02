Maior pista de gelo do Mundo pode não abrir pela primeira vez em 50 anos

JN / AFP Hoje às 08:19 Facebook

O icónico Rideau Canal Skateway da capital canadiana - a maior pista ao ar livre do Mundo e património da UNESCO - pode não abrir neste inverno pela primeira vez em cinco décadas, devido à falta de gelo.

Ottawa está a enfrentar o terceiro inverno mais quente já registado, de acordo com a Environment Canada, com temperaturas a manter-se logo abaixo de zero durante a maior parte de dezembro e janeiro.

"A Mãe Natureza apresentou-nos um grande desafio este ano", disse Bruce Devine, gerente sénior da National Capital Commission responsável pela pista, em declarações à AFP. "As temperaturas amenas dificultaram a produção de gelo bom e sólido que possa suportar o peso dos nossos equipamentos e patinadores".

Para que o canal congele, as temperaturas devem manterse estáveis em -10 a -20 graus Celsius durante quase duas semanas. "Atualmente, em vários pontos, o gelo é poroso e de qualidade não muito boa", afirmou.

Embora permaneça otimista, há quem tema que a pista de gelo não seja aberta este ano, embora se preveja um breve período de frio. "O clima estará mais propício na próxima semana", segundo o meteorologista Peter Kimbell. "Mas se será o suficiente, não sei."

A sinuosa pista de patinagem de 7,8 quilómetros de comprimento que atravessa o coração de Ottawa é do tamanho de 90 rinques olímpicos, de acordo com o Guinness World Records. Nos últimos anos, o local atraiu uma média de 22 mil visitantes por dia. A pista normalmente abre no final de dezembro para 30 a 60 dias de patinação. No entanto, a abertura tem sido alterada para cada vez mais tarde ao longo dos anos e durante períodos mais curtos.