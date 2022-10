Maioria de ex-presidentes brasileiros apoia Lula

Gabriel Hansen Hoje às 20:28 Facebook

Twitter

Partilhar

O candidato do Partido dos Trabalhadores tem declarações públicas favoráveis de três antigos chefes de Estado. Bolsonaro conta com um apoio

A estratégia de declarações públicas de votos por figuras conhecidas faz parte das campanhas de Lula da Silva e Jair Bolsonaro na segunda volta das presidenciais brasileiras. O apoio dos ex-presidentes do Brasil traz expectativas de que os eleitores que os admiram sigam a escolha desses líderes. Nesse aspeto, Lula está em vantagem, ao receber a ajuda de três ex-chefes de Estado, enquanto Bolsonaro tem apenas um aliado.

A apoiante mais próxima de Lula que trabalhou no Palácio do Planalto é Dilma Rousseff (2011-2016). A ex-presidente, impedida pelo Congresso no meio do segundo mandato, também é do Partido dos Trabalhadores (PT). "O Brasil tem sorte porque a gente podia não ter o Lula", declarou Dilma num comício em agosto.