Maioria dos eleitores não quer recandidatura de Biden

Mais de dois terços dos eleitores que votaram nas eleições intercalares dos EUA não querem uma recandidatura do presidente Joe Biden, nas presidenciais de 2024, segundo uma sondagem.

No dia em que os norte-americanos foram a votos para as eleições intercalares, uma sondagem - encomendada por várias estações televisivas norte-americanas - procurou aferir o sentimento dos eleitores sobre uma eventual recandidatura do atual presidente dos EUA.

Segundo a sondagem, mais de sete em cada 10 dos eleitores que se consideram independentes e cerca de nove em cada 10 eleitores considerados republicanos disseram que não querem que Biden apareça nos boletins de voto nas eleições presidenciais de 2024.

E mesmo entre os democratas, são menos de seis em cada 10 os eleitores que acham que Biden deve apresentar-se a uma recandidatura.

Nas mais recentes sondagens, agregadas pelo site Fivethirtyeight, a popularidade do atual presidente está em níveis baixos, com apenas 41,4% de aprovação e 53,5% de desaprovação.

A fraca popularidade política de Biden tem sido apresentada por diversos analistas como uma das razões que fazem prever a perda de mandatos democratas nas eleições intercalares que decorreram na terça-feira.

Joe Biden foi eleito presidente dos Estados Unidos nas eleições de 2020, quando venceu o ex-presidente republicano Donald Trump, com 51,3% dos votos contra 46,8% dos votos.