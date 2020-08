Mais 1352 mortos e 47.784 infetados no Brasil em 24 horas

JN/Agências Hoje às 07:57 Facebook

O Brasil registou 1352 mortos e 47.784 casos de ​​​​​​​covid-19 nas últimas 24 horas, informou na terça-feira o executivo do país, acrescentando que investiga a possível relação de 3376 óbitos com a doença.

De acordo com o Ministério da Saúde, o Brasil totaliza agora 109.888 vítimas mortais e 3.407.354 casos de infeção desde o início da pandemia, registada oficialmente no país em 26 de fevereiro, quando o primeiro doente foi diagnosticado.

O Governo, liderado pelo presidente Jair Bolsonaro, também confirmou que 2.554.179 pessoas infetadas já são consideradas recuperadas da doença, sendo o segundo país do mundo com maior número de recuperados.

O Brasil tem agora uma incidência de 52,3 óbitos e 1621,4 casos da doença por cada 100 mil habitantes, quando a taxa de letalidade se encontra fixada em 3,2%.

São Paulo é o estado mais afetado pela pandemia, com 711.530 pacientes infetados e 27.315 vítimas mortais, sendo seguido pela Bahia, que totaliza 221.041 casos confirmados e 4.542 mortos, e pelo Rio de Janeiro, que soma oficialmente 199.480 diagnosticados com o novo coronavírus e 14.728 óbitos.

Segundo um consórcio formado pela imprensa brasileira, que decidiu colaborar na recolha de informações junto das secretarias de Saúde estaduais, o país registou 1.365 mortes e 48.637 novos infetados nas últimas 24 horas.

No total, o consórcio formado pelos principais media do Brasil indicou que o país contabiliza 3.411.872 casos e 110.019 vítimas mortais desde o início da pandemia no país.

Mais de 64% das crianças infetadas pelo novo coronavírus na cidade de São Paulo são assintomáticas e 16% já tiveram contacto com o vírus, segundo um estudo feito pela prefeitura deste município em seis mil crianças e adolescentes entre os 4 e os 14 anos.

Perante estes dados, o autarca de São Paulo, Bruno Covas, anunciou hoje que vetou a reabertura das escolas, programada para acontecer a partir do dia 08 de setembro.

A medida tinha sido autorizada pelo governo estadual para as cidades que estão numa das fases mais avançadas do plano de reabertura económica decorrente da pandemia.

"O regresso às aulas, neste momento, para a Prefeitura de São Paulo, significaria a ampliação do número de casos (...) e de óbitos aqui na cidade de São Paulo, razão pela qual nós não teremos o retorno das aulas em setembro, como o estado autorizou", disse Bruno Covas à imprensa.

O Brasil é o país lusófono mais afetado pela pandemia e o segundo mais atingido no mundo, apenas atrás dos Estados Unidos da América.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 774.832 mortos e infetou mais de 21,9 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.