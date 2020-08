Mais 16 mortes e 1184 novos casos de covid-19 no Reino Unido

JN/Agências Hoje às 21:09 Facebook

O Reino Unido anunciou esta terça-feira 1184 casos de infeção e 16 mortes devido à pandemia de covid-19, nas últimas 24 horas, de acordo com dados publicados pelo Governo britânico.

Após a subida do número de casos diários, que tinha sido de 853, na segunda-feira, o Reino Unido passou a contabilizar 327 798 pessoas infetadas pelo novo coronavírus, o segundo maior número entre os países europeus, atrás da Espanha (mais de 412 mil), e um total de 41 449 óbitos, o mais elevado do continente.

O Reino Unido inclui nessas estatísticas pessoas que morrem no intervalo de 28 dias após o teste positivo para a covid-19.

O Governo liderado por Boris Johnson continua empenhado em reabrir escolas em Inglaterra, no País de Gales e na Irlanda do Norte a partir da próxima semana, depois de, na Escócia, as aulas terem começado em meados de agosto.

O executivo britânico continua a recomendar aos alunos do ensino básico e do ensino secundário para não usarem máscara, por entenderem que o seu uso pode "impedir a comunicação entre professores e alunos".

O primeiro-ministro, Boris Johnson, disse esta terça-feira que as "alterações nas evidências médicas" nessa área vão ser avaliadas e admitiu que as recomendações oficiais podem ser modificadas se "necessário".

O ministro da Educação, Gavin Williamson, reconheceu a possibilidade de nem todas os estudantes voltarem às aulas no primeiro dia, face à relutância de alguns pais, mas assumiu o objetivo de garantir o regresso de todos os alunos nas "próximas semanas".