Mais 338 mortes nas últimas 24 horas no Brasil, 4543 no total

JN/Agências Hoje às 00:31 Facebook

Twitter

Partilhar

O Brasil totaliza 4543 mortos e 66.501 casos confirmados desde que a pandemia de Covid-19 chegou ao país, sendo que nas últimas 24 horas foram contabilizados 338 óbitos e 4613 novos infetados, informou na segunda-feira o executivo.

Segundo o Ministério da Saúde brasileiro, a taxa de letalidade da doença no país está hoje em 6,8%.

O aumento no número de mortes no país sul-americano foi de 8%, passando de 4.205 no domingo, para 4.543 hoje. Em relação ao número de infetados, o crescimento foi de 7,4%, de 61.888, para 66.501 casos confirmados.

O Brasil tem uma média de cerca de 20 mortes por cada um milhão de habitantes, segundo o executivo.

A nível estadual, São Paulo continua a concentrar o maior número de casos no país, num total de 1.825 mortos e 21.696 casos de infeção, seguindo-se o Rio de Janeiro, com 677 vítimas mortais e 7.944 casos confirmados da Covid-19.

Quando comparadas as regiões, o sudeste, que engloba São Paulo e Rio de Janeiro, concentra cerca de metade das infeções em todo o país, com 33.022 casos confirmados da Covid-19. O nordeste surge em segundo lugar, com 19.427 casos, seguido pelo norte (8.044), sul (3.751) e centro-oeste (2.257).

Em todo o território, 14 das 27 unidades federativas do Brasil já têm mais de mil casos registados da doença: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Pará, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Ceará, Bahia, Maranhão, Amazonas e Distrito Federal.

A tutela da Saúde informou ainda que o Brasil registou, até à tarde de hoje, a recuperação de 31.142 pacientes infetados, sendo que 30.816 doentes continuam sob acompanhamento. Ainda está a ser averiguada a eventual relação de 1.136 óbitos com o novo coronavírus.

No país, 69% das vítimas mortais tinham mais de 60 anos e 67% destas apresentava pelo menos um fator de risco. Assim, 1.203 mortos eram de idade inferior a 59 anos.

Em conferência de imprensa, em Brasília, o novo ministro da Saúde do Brasil, Nelson Teich, afirmou que a investigação de tratamentos para a Covid-19 deve ser priorizada face à demora do lançamento de uma vacina.

Teich garantiu ainda que "não vai acontecer nenhuma medida intempestiva" em relação às orientações sobre o isolamento social, apesar de o presidente do país, Jair Bolsonaro, ser um forte crítico dessa medida contra a pandemia.

De acordo com o ministro, o Brasil é um país "heterogéneo", sendo que as medidas devem ser adaptadas a cada região.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de Covid-19 já provocou cerca de 209 mil mortos e infetou mais de três milhões de pessoas.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Para combater a pandemia, os governos mandaram para casa 4,5 mil milhões de pessoas (mais de metade da população do planeta), encerraram o comércio não essencial e reduziram drasticamente o tráfego aéreo, paralisando setores inteiros da economia mundial.