Mais 510 vítimas mortais em Espanha. Número cai pelo terceiro dia consecutivo

Rita Neves Costa Hoje às 10:46

Nas últimas 24 horas, morreram mais 510 pessoas infetadas com o novo coronavírus em Espanha. O número de infetados está também a descer: 4830 casos em um dia.

O número de vítimas mortais é o mais baixo em Espanha há 19 dias e embora se tenha registado algumas oscilações nos últimos dias, as mortes diminuem há três dias consecutivos. As 529 pessoas que faleceram nas últimas 24 horas elevam o número para 16353 óbitos.

Num dia, de acordo com dados do Ministério da Saúde de Espanha, mais de 4800 pessoas foram tidas como casos confirmados de Covid-19, elevando o total no país para 161852 infetados. Quase 60 mil pessoas já recuperaram da doença.