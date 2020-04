Mais 565 mortes em 24 horas em Espanha, total ultrapassa as 20 mil

Tiago Rodrigues Hoje às 11:57 Facebook

O número de mortes diárias em Espanha desceu este sábado: morreram mais 565 nas últimas 24 horas. De acordo com o último balanço de saúde, morreram 20.043 pessoas desde o início da pandemia, enquanto 191.726 foram infetadas e 74.662 foram curadas.

Este sábado, o autarca de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, garantiu que durante o outono não haverá "eventos de massa em Espanha", porque "a situação provavelmente não estará totalmente controlada e haverá a possibilidade de novo crescimento" da pandemia.

De acordo com o Ministério da Saúde espanhol, há 4499 novos casos positivos, num total de 191.726.

Desde o início da pandemia do novo coronavírus, 74.662 pessoas foram consideradas como curadas.

A região com mais casos positivos da Covid-19 é a de Madrid, com 52.946 infetados e 7.132 mortos, seguida pela da Catalunha (39.943 e 3.879), a de Castela-Mancha (16.349 e 1.913), a de Castela e Leão (15.293 e 1.429) e a do País Basco (12.355 e 1.020).

Espanha é o segundo país com mais mortos com a pandemia por cada milhão de habitantes (428 óbitos), depois da Bélgica (453) e antes da Itália (376) e França (286), numa lista em que os Estados Unidos têm 112 e Portugal 64.

O "estado de emergência" está em vigor desde 15 de março até 25 de abril próximo e o chefe do Governo espanhol já avisou que a medida será prolongada pelo menos durante mais duas semanas.

A evolução da epidemia de coronavírus, marcada nos últimos dias por uma diminuição nas urgências, internamentos e unidades de cuidados intensivos dos hospitais, está agora centrada no aumento significativo dos infetados detetados, devido ao aumento do número de testes de diagnósticos realizados.

O primeiro-ministro socialista, Pedro Sánchez, reúne-se na segunda-feira com o líder do Partido Popular (direita), o maior da oposição, para explorar um eventual acordo para a "reconstrução social e económica" do país após a crise do coronavírus.

O Partido Popular tem sido um dos mais críticos deste projeto do chefe do Governo, acusando-o de tentar encobrir a sua "incompetência" na gestão da crise da Covid-19.

Pedro Sánchez pretende reeditar um grande acordo de Estado semelhante aos chamados Pactos de Moncloa, um compromisso assinado no palácio com o mesmo nome, que é a sede do Governo espanhol, durante a transição democrática espanhola, em 25 de outubro de 1977, e que teve o apoio de partidos, associações empresariais e sindicais, com o objetivo de procurar estabilizar o processo de transição para o sistema democrático.

A nível global, a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 150 mil mortos e infetou mais de 2,2 milhões de pessoas em 193 países e territórios. Mais de 483 mil doentes foram considerados curados.

*Com Lusa