Hoje às 10:20 Facebook

Twitter

Partilhar

Mais 567 pessoas morreram com Covid-19 em Espanha, nas últimas 24 horas, segundo anunciou, esta terça-feira manhã, o Ministério da Saúde espanhol. No total, já morreram 18056 pessoas com a doença no país vizinho.

Há ainda mais 3045 casos confirmados, uma subida de 1,8% em relação ao total de infetados (172541), o valor mais baixo desde o início da pandemia.