Mais 619 mortos por Covid-19 em Itália: quase 20 mil no total

Nas últimas 24 horas, Itália contabilizou mais 619 mortos e 4.694 novos infetados com o novo coronavírus. Número total de óbitos é de 19.468.

Itália volta, assim, a ser o país do mundo com mais óbitos devido à pandemia, superando os Estados Unidos da América.

De acordo com um comunicado divulgado pela Proteção Civil italiana, citado pela agência espanhola Efe, o número total de contagiados pelo SARS-CoV-2 em Itália é agora de 152.271, tendo-se confirmado mais 4.694 pessoas infetadas no último dia.

Itália tinha sido ultrapassada horas antes no número de mortes pelos Estados Unidos, que contabilizava 18.860 óbitos. Os EUA continuam, contudo, no topo da tabela de infetados, com mais de 500 mil.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já provocou mais de 103 mil mortos e infetou mais de 1,7 milhões de pessoas em 193 países e territórios.