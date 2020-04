Mais 809 mortos em Espanha. É o menor aumento da semana

JN Hoje às 10:48 Facebook

O número diário de mortes com coronavírus em Espanha caiu significativamente. Houve 809 nas últimas 24 horas. É o menor número de óbitos da semana. No total, morreram mais de 11 mil pessoas, das 124 mil infetadas.

Segundo o balanço do Ministério da Saúde, apresentado pelos jornais "El País" e "La Vanguardia", o valor representa uma grande diminuição em relação a esta sexta-feira, quando foram registadas 932. No total, Espanha acumula 11.744 mortes e 124.736 infetados, ultrapassando assim Itália no número de casos de infeção.