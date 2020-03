Mais 837 mortes em 24 horas em Itália, total já ultrapassa as 12 mil

Tiago Rodrigues Hoje às 17:36 Facebook

Em Itália, desde o início da epidemia de Covid-19, 105.792 pessoas contraíram o vírus Sars-CoV-2, mais 4023 pessoas do que na segunda-feira, com um crescimento de 3,9%

Destas, 12.428 morreram (mais 837 do que na segunda-feira, num crescimento de 7,2%) e 15.729 já recuperaram (mais 1109 em relação a segunda-feira, num crescimento de 7,6%).

Atualmente, há 77.635 casos positivos, mais 2107 do que no dia anterior, num crescimento de 2,8%. A contagem sobe para 105.792, se no cálculo se incluírem também os mortos e os curados. Os dados foram fornecidos pela Proteção Civil italiana.

Os pacientes hospitalizados com sintomas são 28.192; 4023 estão nos cuidados intensivos (mais 42 do que no dia anterior, num crescimento de 1,1%), enquanto 45.420 estão em isolamento domiciliar.