Mais de 100 infetados com coronavírus em Itália. Cidades fechadas

O Governo italiano anunciou, no sábado, o isolamento de uma dezena de cidades, em particular na região da Lombardia, no norte. Já foram detetados mais de 100 casos de infeção com o novo coronavírus e confirmadas duas mortes.

As novas contaminações ocorreram sobretudo na região da Lombardia (89 casos), ao redor da cidade de Codogno, mas também em Veneto (17 casos) e Turim. O Governo aprovou um decreto-lei que, na prática, isola as áreas em causa, onde mais de 50 mil habitantes estão em quarentena.

"Nas zonas consideradas como zonas de surto, não será autorizada nem a entrada nem a saída, à exceção de autorização particular", declarou aos jornalistas o primeiro-ministro italiano. Giuseppe Conte anunciou ainda o encerramento de empresas e escolas nessas zonas, e a anulação de todos os eventos públicos, entre os quais festas de carnaval, competições desportivas e excursões escolares (alguns espaços já tinham sido encerrados no início da semana, por indicação dos autarcas locais). Conte indicou ainda que vão ser instalados postos de controlo e que, se necessário, enviará o exército e todas as forças de segurança.

Sem pistas sobre a origem

Em Itália, a situação complica-se a cada hora, com o número de infetados a aumentar (já são 79) e a disseminar-se pelo território. A confirmação pelo vice-ministro da Saúde italiano, citado pelo "La Repubblica", de que, afinal, o suposto paciente zero - um gerente que tinha regressado da China - nunca contraiu o vírus, veio baralhar ainda mais as autoridades.

Sem saber quem começou a disseminação do vírus, sabendo apenas que o surto começou em Lodi, na Lombardia, as autoridades passam a pente fino os 19 dias do paciente 1, um homem de 38 anos que havia estado em contacto com o alegado paciente zero no dia 1 de fevereiro.

A rede de propagação é estonteante: participou em maratonas, foi trabalhar, assistiu a jogos de futebol, saiu à noite com amigos. A mulher, grávida de oito meses, está em estado crítico no hospital, infetada com Covid-19. E as duas pessoas que morreram - uma mulher de 75 anos e um homem de 77 - tinham estado em contacto com o paciente 1 nas urgências hospitalares. Encontra-se, refira-se, hospitalizado em estado considerado grave.

O que vem dar força aos receios da OMS, com o seu diretor-geral, Adhanom Ghebreyesus, a alertar para a inexistência de relação entre alguns casos e o surto em Wuhan (China). "Estamos preocupados com o número de casos sem vínculo epidemiológico claro", disse Ghebreyesus .