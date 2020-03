Mais de 100 mortos e escolas fechadas por tempo indeterminado no Reino Unido

JN/Agências Hoje às 17:50 Facebook

Twitter

Partilhar

O número de mortes no Reino Unido causadas pelo pandemia de Covid-19 ultrapassou a centena, anunciaram esta quarta-feira as autoridades britânicas, perante a iminência do encerramento de escolas.

De acordo com os números disponibilizados esta quarta-feira, o número de mortes chegou aos 104, um aumento de 33 face às 71 de terça-feira.

Os governos da Escócia e País de Gales anunciaram o encerramento das escolas no final da semana, mas o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, adiantou que uma decisão nacional "iminentemente".

De acordo com os dados disponibilizados esta quarta-feira, foram identificados 2626 casos positivos com o coronavírus responsável pela pandemia Covid-19 entre 56221 pessoas testadas, mais cerca de 700 do que no dia anterior.

No entanto, as autoridades britânicas admitem que este número esteja abaixo do valor real de pessoas infetadas, pois só são testadas aquelas que precisam de cuidados médicos, deixando de fora pessoas com sintomas que façam o isolamento em casa.

De acordo com o governo britânico, a capacidade aumentou de 1500 testes diários para cerca de cinco mil esta semana, na próxima semana espera poder fazer dez mil e dentro de quatro semanas 25 mil testes por dia.

Entretanto, o governo desafiou empresas a colaborar no desenvolvimento de um teste para ajudar a determinar se as pessoas que tiveram sintomas criaram imunidade.

"Isso vai ajudar o NHS [Serviço Nacional de Saúde] e outros funcionários cruciais do setor público a voltarem a trabalhar o mais rápido possível", adiantou o ministério da Saúde, num comunicado.

Escolas fechadas

O ministro da Educação britânico anunciou o encerramento das escolas a partir de sexta-feira por tempo indeterminado, no âmbito da pandemia do coronavírus Covid-19.

"Isto será para todas as crianças, exceto os filhos de funcionários públicos e as mais vulneráveis", indicou.