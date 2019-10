Mais de 120 turcos detidos por criticarem ofensiva na Síria nas redes sociais

Hoje às 16:30 Facebook

O ministro do Interior da Turquia anunciou, esta sexta-feira, que 121 pessoas foram detidas por publicarem nas redes sociais críticas à ofensiva militar turca nas regiões curdas do nordeste da Síria.

Süleyman Soylu precisou que cerca de 500 pessoas foram investigadas por publicações na Internet que definem a Turquia como uma força "invasora" e "insultam" a operação, designada "Fonte de Paz", que entrou hoje no seu terceiro dia. O crime pelo qual respondem é "propaganda terrorista".

As leis antiterroristas na Turquia são amplas, e, nos últimos anos, advogados e jornalistas pró-curdos têm sido condenados e detidos com o mesmo argumento.

A Turquia desencadeou uma ofensiva militar contra as milícias curdas sírias das Unidades de Proteção Popular (YPG), definidos como um ramo do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) que desde há 35 anos fomenta uma rebelião no sudeste turco.

Os curdos da Síria, com o apoio tácito do regime de Damasco, instauraram uma frágil autonomia nos territórios que controlavam no norte do país em guerra, onde se situam importantes campos petrolíferos e representam cerca de 30% do território sírio.