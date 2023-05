Mais de 130 mortes devido a fortes chuvas no Ruanda

William Rocha Hoje às 18:03 Facebook

Pelo menos 130 pessoas morreram devido às chuvas torrenciais que atingiram o Ruanda na terça-feira, segundo indicaram esta quarta-feira as autoridades locais.

De acordo com o conglomerado de meios de comunicação públicos "Rwanda Broadcasting Agency" (RBA), citado pelo jornal francês "Libération", as províncias do Norte e do Oeste de Ruanda foram as mais afetadas.

As chuvas provocaram deslizamentos de terras e o rebentamento das margens dos rios, danificando infraestruturas, cortando estradas e destruindo casas onde algumas famílias permanecem retidas.

No Oeste do país, o distrito de Ngororero - a 95 quilómetros de Kigali, capital ruandesa, - está inacessível devido à subida do rio Nyabarongo provocada pela intempérie de terça-feira, tendo cortado a principal via de tráfego, informou a RBA.

Segundo o governador da província ocidental de Ruanda, François Habitegeko, citado pela AFP, a "principal prioridade é alcançar todas as casas danificadas para garantir que possamos salvar todas as pessoas que possam estar presas".

De acordo com as autoridades locais, o número de vítimas mortais poderá aumentar, uma vez que as operações de busca e salvamento ainda estão a decorrer numa zona onde o acesso a terra está cortado.