Mais de 150 mil mortes associadas à covid-19 no Reino Unido

A pandemia de covid-19 resultou na morte de mais de 150 mil pessoas no Reino Unido, das quais 23 nas últimas 24 horas, indicam números divulgados esta terça-feira pelo Governo britânico.

De acordo com os dados estatísticos, no total, morreram no Reino Unido 127.123 pessoas entre 4.375.814 casos de infeção confirmados desde o início da pandemia covid-19.

Mas o balanço sobe para 150.419 óbitos se forem somados os casos cujas certidões de óbito fazem referência ao novo coronavírus como fator contributivo.

O número de casos nas últimas 24 horas foi de 2472, menos do que os 3658 da véspera.

Os dados mostram que na segunda-feira foram imunizadas 261.096 pessoas contra a covid-19, das quais 59.905 com a primeira dose e 201.191 com a segunda dose.

No total, 40 milhões de vacinas foram já administradas desde dezembro, das quais 32.250.481 como primeira dose e 6.541.174 como segunda dose, a qual é administrada com um intervalo de entre três e 12 semanas.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.947.319 mortos no mundo, resultantes de mais de 136,5 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.</p>