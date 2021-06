Mais de 180 mil migrantes tentaram atravessar a fronteira entre EUA e México em maio

Patrícia Martins Hoje às 21:32 Facebook

Número de migrantes sem documentos a tentar atravessar a fronteira entre os Estados Unidos da América e o México atingiu o valor mais elevado em mais de 20 anos, aponta relatório da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA.

A agência governamental norte-americana revelou que em maio de 2021 foram encontradas 180 034 pessoas na fronteira a tentar entrar nos EUA, sendo a maioria migrantes adultos que vinham sozinhos para o país. O relatório aponta ainda que este número aumentou relativamente a abril, com 178 854 migrantes e em relação a março, com 172 000 pessoas contabilizadas na fronteira.

Trata-se do maior valor mensal alcançado desde abril de 2000, destacando-se um aumento no número de pessoas de países como Equador, Venezuela, Cuba, Haiti.

A agência revelou que, no mês passado, foram expulsos 112 302 migrantes, sob a política "Título 42", que foi criada por Donald Trump em março de 2020 e mantida pelo atual presidente dos EUA, Joe Biden. A política tem como objetivo expulsar as pessoas que estiveram recentemente num país onde há registos de casos ativos de uma doença contagiosa.

O relatório apontou ainda que houve uma descida no número de crianças que atravessam a fronteira desacompanhadas e com origem na América Central. No mês de maio, o número de crianças desacompanhadas era de 10 765 em comparação com o mês de abril, que registou 13 940 crianças a tentarem entrar sozinhas nos EUA.

Os dados também mostram que o número médio de crianças que ficam em custódia pela agência de proteção de fronteiras desceu para 640, porém outras 16 2000 estão detidas pelo departamento de saúde dos EUA. Xavier Becerra, secretário de Saúde, referiu, numa sessão no Congresso esta semana, que algumas destas crianças não têm familiares nos Estados Unidos da América. Também JooYeun Chang, secretária assistente do departamento de saúde dos EUA, afirmou que é "simplesmente sem precedentes" o número de crianças migrantes que aparecem na fronteira desacompanhadas desde março.

Este aumento no número de migrantes indica ser uma rutura na promessa de tornar a agenda da imigração mais humana segundo apontou a campanha de Joe Biden. O presidente dos EUA já conseguiu encerrar a construção do muro da fronteira e revogou a política de Donald Trump de que os requerentes a asilo nos Estados Unidos da América tinham que esperar no México enquanto os pedidos eram processados.

Segundo o jornal "The Washington Post", a administração de Biden anunciou recentemente que foi exigido aos oficiais da imigração e alfândega dos EUA que procurem a autorização dos supervisores antes de tentar deportar certos migrantes. Esta política pode resultar numa descida no número de detenções e deportações de imigrantes.

O Partido Republicano deixou algumas críticas às políticas da presidência dos Estados Unidos da América, culpando esta administração pelo aumento do número de migrantes na fronteira. Também o presidente do Guatemala referiu que "no dia seguinte [a Joe Biden ter assumido o cargo de presidente], os 'coiotes' estavam a organizar grupos de crianças para levá-las aos Estados Unidos".