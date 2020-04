Mais de 200 mil mortes por Covid-19 em todo o mundo. 90% são na Europa e nos EUA

JN/Agências Hoje às 20:53 Facebook

Mais de 200 mil pessoas já morreram em todo o mundo, desde dezembro, devido à pandemia da Covid-19, das quais 90% na Europa e nos Estados Unidos, segundo um balanço da "Agência France Presse" às 19 horas TMG deste sábado.

Segundo dados recolhidos até às 19 horas TMG (Tempo Médio de Greenwich), 20 horas em Lisboa, deste sábado, registaram-se 200736 mortes em todo o mundo (num total de 2864071 casos), das quais 122171 na Europa (em 1360314 casos), o continente mais afetado.

Seguem-se os Estados Unidos, com 53070 mortes, Itália, com 26384, Espanha, com 22902, França, com 22614, e o Reino Unido, com 20319.