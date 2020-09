Mais de 200 refugiados na ilha de Lesbos infetados com covid-19

JN/Agências Hoje às 14:46 Facebook

Mais de 200 refugiados transferidos para o novo campo da ilha de Lesbos estão contagiados com covid-19, anunciou esta segunda-feira o porta-voz do governo grego.

Stelios Petsas especificou que das 7064 pessoas que deram entrada no novo campo de Kara Tepe, Lesbos, 243 têm covid-19, após terem sido efetuados exames e testes médicos.

A média de idades do grupo de refugiados contagiados ronda os 24 anos e a maior parte estão assintomáticos, disse o porta-voz.

Os cerca de 160 elementos da polícia e da equipa administrativa do novo campo também foram submetidos aos testes, mas não contraíram a doença.

Petsas disse que os casos positivos entre os requerentes de asilo vão ser adicionados aos números oficiais da Grécia.

Mais de 12 mil refugiados requerentes de asilo ficaram desabrigados depois dos recentes incêndios que destruíram as instalações do campo de Moria.

Segundo as autoridades gregas, o fogo foi provocado por "um pequeno grupo de afegãos" revoltados contra as medidas de confinamento impostas no campo de Moria após terem sido detetados casos positivos de covid-19.

A nível nacional, a Grécia enfrenta um aumento do número de casos de SARS CoV-2 com cerca de 300 casos diários, nos últimos dias.

O número de óbitos também tem aumentado.

A Grécia, com 11 milhões de habitantes, soma um total de 15 mil casos positivos e 338 mortes causadas pelo covid-19.