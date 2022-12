Mais de 22 mil aves marinhas mortas por gripe aviária no Peru

JN/Agências Hoje às 10:13 Facebook

As autoridades peruanas informaram, na segunda-feira, que mais de 22 mil aves marinhas, a maioria pelicanos, morreram de gripe aviária no Peru.

Um relatório anterior do Serviço Nacional de Florestas e Vida Selvagem (Serfor) indicou a morte de mais de 16 mil aves marinhas há uma semana.

O Serviço Nacional de Saúde Agropecuária (Senasa) emitiu um alerta de 180 dias há duas semanas, depois de confirmar três casos de gripe aviária H5N1 altamente contagiosa em pelicanos.

O primeiro surto de gripe aviária nas Américas foi declarado no Canadá em 2021. Em janeiro deste ano, o vírus foi detetado nos Estados Unidos, o que afetou a produção avícola. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO) expressou preocupação com a migração sazonal de aves para a América Central e do sul.