Mais de 22 mil novos casos e 347 mortes por covid-19 em Espanha

JN/Agências Hoje às 19:17

Espanha registou 22.516 novos casos de covid-19, elevando para 1.328.832 o total de infetados no país, segundo números divulgados pelo Ministério da Saúde espanhol.

As autoridades sanitárias também contabilizaram esta sexta-feira mais 347 mortes atribuídas à covid-19, no que é o segundo dia consecutivo em que o número de óbitos é superior a 300, passando o total de mortes para 38.833.

Deram entrada nos hospitais com a doença nas últimas 24 horas 2244 pessoas, das quais 418 na Andaluzia, 392 na Catalunha e 248 em Madrid.

Em todo o país há 20.209 pessoas hospitalizadas com covid-19 (o que corresponde a 16% das camas), das quais 2833 em unidades de cuidados intensivos, o que corresponde a 29% das camas desse serviço.

O nível de incidência acumulada em Espanha estabilizou hoje nos 526 casos diagnosticados (três menos do que na quinta-feira) por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias, sendo as regiões com os níveis mais elevados a de Melilla (1366), Navarra (1119), Aragão (1078), Ceuta (987), Castela e Leão (809), Rioja (802), Catalunha (720) e País Basco (691).

Muitas comunidades autónomas espanholas estão a implementar novas restrições para tentar travar a pandemia do novo coronavírus, incluindo o encerramento de restaurantes e similares no País Basco, no início de um fim de semana em que Madrid está novamente a aplicar o confinamento da região até segunda-feira, que é dia feriado regional.