Itália registou, este domingo, mais 433 vítimas mortais face a sábado, dia em que tinham sido registadas novas 482 mortes. Houve, assim, menos 49 novos registos em relação ao dia anterior.

No total, de acordo com as autoridades de saúde italianas, o país regista mais de 23 mil mortes, estando o número diário de vítimas mortais a diminuir.

O número de casos confirmados aumentou, ao todo, para mais de 178 mil, tendo sido registados, nas últimas 24 horas, mais 3047.