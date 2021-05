Mais de 23 milhões de franceses já foram vacinados

JN/Agências Hoje às 22:50 Facebook

França já vacinou mais de 23 milhões de pessoas com a primeira dose da vacina, com os números da pandemia a diminuírem diariamente, segundo as autoridades sanitárias gaulesas.

Este é o terceiro dia consecutivo em que os hospitais têm menos de 20 mil pessoas internadas devido à covid-19, um marco importante no historial da pandemia no país.

Há atualmente 19.720 pessoas internadas devido à covid-19 e 3515 desses pacientes estão internados nos cuidados intensivos.

Nas últimas 24 horas morreram 70 pessoas devido ao vírus e foram detetados 2229 novos casos.

A taxa de casos positivos em França também está a diminuir com apenas 3,83% dos testes realizados no país a serem confirmados como casos de covid-19.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 3.465.398 mortos no mundo, resultantes de mais de 166,7 milhões de casos de infeção, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.