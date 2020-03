Mais de 250 infetados violaram quarentena em Itália 

Sandra Ferreira Hoje às 15:00 Facebook

Em quatro dias, de 26 a 29 de março, as autoridades italianas identificaram 257 pessoas contagiadas pelo novo coronavírus que violaram a quarentena a que estão obrigadas.

Os dados oficiais do Governo italiano dizem respeito à atividade de controlo inerente às medidas urgentes destinadas a travar o vírus, depois de ter entrado em vigor o novo decreto que estabelece que quem estiver contagiado e violar a quarentena arrisca entre um a cinco anos de prisão.

Uma boa parte dos transgressores, conscientes de estarem contagiados, foram apanhados a violar a quarentena obrigatória quando passeavam o cão ou faziam compras. Mas entre os casos denunciados está, por exemplo, o de um homem da Toscânia que saiu de casa para ir ao hospital por causa de um agravamento do estado de saúde, sem que tenha feito qualquer tentativa de pedido de ajuda para os contactos de emergência.

No mesmo período, a Policia identificou 408 pessoas com falsas declarações relacionadas com as saídas das habitações, o que é punível com multas que variam entre os 400 e os 3000 euros.