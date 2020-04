Mais de 2500 contágios e 65 mortes em navios de cruzeiro

JN/Agências Hoje às 17:21 Facebook

Pelo menos 2592 pessoas foram infetadas com Covid-19 e 65 morreram durante ou imediatamente após uma viagem em navios de cruzeiro, segundo uma investigação do jornal norte-americano "Miami Herald", que critica o silêncio da indústria e das autoridades de saúde.

"[Os números] são muito superiores do que a indústria ou as autoridades de saúde pública reconheceram", assinala o "Miami Herald".

O jornal de Miami, que faz o acompanhamento da pandemia desde o início do surto, sublinha que as companhias realizavam viagens minimizando o problema e sabendo qual era o alcance do contágio.

O "Herald" encontrou casos do novo coronavírus relacionados com pelo menos 54 cruzeiros, um quinto da frota mundial destes navios.

A publicação reuniu números do Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC), os departamentos de saúde estrangeiros, portais de notícias, companhias de cruzeiros e entrevistas com passageiros e tripulação.

"Os passageiros e a tripulação pagaram o preço da decisão da indústria de continuar a navegar e a relutância do Governo dos Estados Unidos em encerrá-la, incluindo depois do perigo se tornar evidente, no início de fevereiro", assinala o "Miami Herald".

O jornal esclarece que é possível que algumas destas pessoas se tenham contagiado enquanto estavam nas suas respetivas embarcações e também é provável que outros passageiros e tripulação possam contrair o vírus sem desenvolver sintomas ou fazer o teste.

Desde o início da pandemia, o CDC recomendou aos norte-americanos que não viajassem em cruzeiros, muitos deles localizados no sul do Estado da Florida, por medo que surgissem focos da nova doença a bordo de várias embarcações.

Os portos das cidades de Miami ou Fort Lauderdale são a porta de entrada e saída para grande parte dos milhares de cruzeiros que entram nos Estados Unidos todos os anos.

A 14 de março, o CDC emitiu uma ordem que proibia a navegação destes barcos em águas norte-americanas, um dia depois de a indústria ter concordado em interromper novos cruzeiros.

No entanto, os cruzeiros ainda em andamento continuaram, por vezes à procura durante semanas por um porto que aceitasse as embarcações, como foi o caso dos cruzeiros Zaandam e Roterdão que pediram para desembarcar em mais de uma dúzia de países.

A 10 de abril, o CDC informou que havia cerca de 100 cruzeiros no mar nas costas norte-americanas, tanto a este, como a oeste e no Golfo do México, com quase 80 mil tripulantes a bordo.

Ainda hoje, a empresa Norwegian Cruise Line, que opera as marcas Norwegian Cruise Line, Oceania Cruises e Regent Seven Seas Cruises, estendeu a suspensão de todas as viagens até 30 de junho, sendo esta a terceira extensão desde meados de março.

Com esta nova extensão do período de suspensão, que agora também inclui partidas entre 11 de maio e 30 de junho de 2020, a Norwegian "contribui para os esforços globais para conter a expansão da Covid-19", explicou a empresa em comunicado.