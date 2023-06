Mais de 2500 prisioneiros de guerra ucranianos libertados desde invasão russa

JN/Agências Hoje às 17:31 Facebook

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, saudou, esta segunda-feira, a libertação de mais 95 prisioneiros de guerra ucranianos pelas autoridades russas e indicou que 2526 soldados ucranianos capturados pelo inimigo foram devolvidos desde o início do conflito.

"Ontem (domingo), recuperámos mais 95 dos nossos rapazes, dos nossos combatentes, que estavam em cativeiro", disse Zelensky numa mensagem divulgada na sua conta da plataforma digital Telegram.

"No total, desde 24 de fevereiro do ano passado, já obtivemos a devolução de 2526 ucranianos", acrescentou o chefe de Estado da Ucrânia, agradecendo a "toda a equipa" de negociadores nacionais que tornou possível a troca de prisioneiros com a Rússia.

Zelensky também fez referência aos militares ucranianos que estão a combater na frente de batalha, a quem agradeceu por contribuírem para o "fundo de troca", ao capturarem soldados russos que, depois, são trocados por prisioneiros de guerra ucranianos.

"Cada vez que trazemos o nosso povo de volta do cativeiro da Rússia, recordamos o nosso objetivo fundamental: não abandonaremos nenhum dos nossos", sublinhou o presidente ucraniano.