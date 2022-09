Mais de 300 pessoas à procura de leopardo na Índia

JN Hoje às 11:04 Facebook

Twitter

Partilhar

No estado indiano de Karnataka, mais de 300 pessoas estão à procura de um leopardo que anda à solta há 27 dias.

A novela pela busca do leopardo começou a 5 de agosto, quando um homem foi atacado pelo animal, tendo sofrido ferimentos, mas sobreviveu.

As autoridades envolveram mais de 300 pessoas nas operações, que pretendem devolver o animal à floresta, desde veterinários a anestesistas.

Desde então, o felino foi avistado algumas vezes a rondar a cidade, episódios que geram o pânico entre os moradores.

O assunto, que tem tido amplo destaque mediático, tem já repercussões políticas, com a oposição a pedir a demissão do ministro estatal das florestas.

Toda esta atenção pode, no entanto, ser contraproducente para o sucesso das buscas, uma vez que os leopardos são criaturas envergonhadas, que se afastam dos humanos. A sua aproximação às vilas e cidades prende-se, antes, pela ameaça a que está sujeito o seu habitat - cada vez mais pequeno.

Operação com câmaras e armadilhas

PUB

Foram instaladas 20 câmaras para detetar os movimentos do leopardo. Funcionam com sensores infravermelhos que tiram uma fotografia assim que o animal se aproxima da área abrangida.

As autoridades montaram ainda armadilhas, com jaulas com cães e porcos, que foram instaladas nas imediações da vila para servirem como isco para capturar o animal.

"Também fizemos esforços de atrair o leopardo com feromonas - colocámos urina de uma fêmea de leopardo no cio nas jaulas", contou à BBC Vijayakumar Gogi, um dos responsáveis do departamento florestal.

Até elefantes treinados foram contratados para que as buscas fossem bem-sucedidas.

A chuva que tem atingido a região tem dificultado a operação e, sempre que foi avistado, o leopardo conseguiu escapar.