Mais de 3100 mortos e mais de 91.700 infetados pelo coronavírus

A epidemia de Covid-19, que teve origem na China, já infetou 91.783 pessoas em 74 países de cinco continentes, das quais morreram 3123.

Lista de países que reportaram infeções do novo coronavírus e mortes de acordo com a informação divulgada às 15 horas desta terça-feira pela Organização Mundial de Saúde (OMS), entretanto atualizada com dois novos casos em Portugal:

Vítimas mortais

China - 2946

Irão - 77

Itália - 52

Coreia do Sul - 28

Japão - 6

França - 3

Estados Unidos - 2

Filipinas - 1

Tailândia - 1

Austrália - 1

Navio de cruzeiros Diamond Princess (Japão) - 6

Infeções

ÁFRICA

Argélia - 5

Egito - 2

Nigéria - 1

Marrocos - 1

Senegal - 1

Tunísia - 1

ÁSIA

China - 80.303

Coreia do Sul - 4812

Irão - 2336

Japão - 268

Singapura - 110

Kuwait - 56

Bahrein - 49

Tailândia - 43

Malásia - 29

Iraque - 26

Emirados Árabes Unidos - 21

Vietname - 16

Líbano - 13

Israel - 10

Qatar - 7

Omã - 6

Índia - 5

Paquistão - 4

Filipinas - 3

Indonésia - 2

Afeganistão - 1

Camboja - 1

Nepal - 1

Sri Lanka - 1

Jordânia - 1

Arábia Saudita - 1

AMÉRICA

Estados Unidos - 64

Canadá - 27

Equador - 6

México - 5

Brasil - 2

República Dominicana - 1

EUROPA

Itália - 2036

França - 191

Alemanha - 188

Espanha - 151

Reino Unido - 44

Suíça - 30

Noruega - 25

Áustria - 18

Holanda - 18

Suécia - 15

Islândia - 9

Croácia - 9

Bélgica - 8

Dinamarca - 8

San Marino - 8

Finlândia - 7

Grécia - 7

Portugal - 4

Rússia - 3

Geórgia - 3

Roménia - 3

República Checa - 3

Azerbaijão - 3

Irlanda - 1

Mónaco - 1

Luxemburgo - 1

Andorra - 1

Ucrânia - 1

Arménia - 1

Macedónia do Norte - 1

Lituânia - 1

Estónia - 1

Bielorrússia - 1

OCEÂNIA

Austrália - 33

Nova Zelândia - 2

OUTROS

Navio de cruzeiros Diamond Princess (Japão) - 706