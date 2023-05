Mais de 4300 menores não acompanhados chegaram a Itália este ano

JN/Agências Hoje às 15:46 Facebook

Mais de 4300 menores chegaram este ano sozinhos, sem a companhia de um adulto, às costas italianas, de um total de 42 mil refugiados e migrantes desembarcados até ao momento no país, informou a UNICEF em Itália.

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) explica que com estes dados mais recentes, recolhidos até ao final de março, o sistema de acolhimento italiano contabiliza um total de 19.600 crianças e adolescentes estrangeiros desacompanhados.

De acordo com os dados da UNICEF, 2300 menores não acompanhados chegaram à ilha de Lampedusa, no sul de Itália, e a sua identificação foi realizada com a ajuda da organização não-governamental (ONG) Save the Children.

Nos últimos dias, embora o número reduzido de transferências promovidas pelas autoridades competentes tenha diminuído a pressão nos chamados pontos críticos de acolhimento, "o tempo que demora a transferência dos menores e, em alguns casos, o seu destino para outros centros de acolhimento, são aspetos preocupantes", denunciou a agência da ONU.

"A incapacidade de identificar soluções à medida para as raparigas e adolescentes implica, de facto, um risco de expulsão dos menores do sistema de acolhimento formal", acrescentou a UNICEF.

Nas últimas semanas, a UNICEF reuniu-se com Valerio Valenti, comissário extraordinário de emergência migratória nomeado pelo Governo da primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, "para partilhar preocupações sobre os vários pontos críticos no sistema de acolhimento".

Por outro lado, a agência da ONU manifestou a sua satisfação pela recente ativação de uma clínica pediátrica na ilha de Lampedusa e pelo fortalecimento dos cuidados médicos com especialistas em ginecologia, fundamentais para cuidar das pessoas que tenham sobrevivido ou estão em risco de violência de género.

A UNICEF apelou ainda para que sejam encontradas soluções adequadas para os menores desacompanhados, nomeadamente "a promoção de formas de acolhimento alternativas às grandes estruturas - como o acolhimento familiar - e através de pequenas estruturas enraizadas no território que favoreçam a reintegração na escola e as vias de inclusão social".

Itália é abrangida pela chamada rota do Mediterrâneo Central, uma das rotas migratórias mais mortais, que sai da Líbia, Argélia e da Tunísia em direção à Europa, nomeadamente aos territórios italiano e maltês.