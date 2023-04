Mais de 50 mortos em naufrágio junto à costa da Líbia

William Rocha Hoje às 19:55 Facebook

Pelo menos 55 migrantes morreram afogados, esta quarta-feira, depois de a embarcação em que seguiam e que rumava ao continente europeu ter naufragado na costa da Líbia, informou a Organização Internacional para as Migrações (OIM).

De acordo com a agência das Nações Unidas paras as migrações, o barco precário de borracha, que partiu da cidade costeira Garabouli, na Líbia, transportava cerca de 60 pessoas, tendo sido resgatados com vida cinco migrantes, quatro homens e uma criança, pela guarda costeira líbia.

Desde o início do ano, pelo menos 537 pessoas perderam a vida ou desapareceram em desastres nesta mesma rota e 4300 migrantes foram resgatados, segundo os dados mais recentes da OIM.

A Líbia tem emergido nos últimos anos como um dos pontos de passagem dominantes para os migrantes de África e do Médio Oriente que têm como destino a Europa. Só em 2022, 24 680 pessoas foram levadas de regresso a este país norte-africano.