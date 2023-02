Pelo menos 57 pessoas presas em mina de carvão que colapsou na China

JN / AFP Hoje às 11:16 Facebook

Pelo menos 57 pessoas ficaram presas depois de uma mina de carvão ter colapsado na região da Mongólia Interior, no norte da China, esta quarta-feira. A notícia é avançada pela agência de notícias chinesa Xinhua.

"O acidente aconteceu na quarta-feira à tarde e uma investigação preliminar mostrou que mais de 50 pessoas estavam presas sob a mina", escreve a Xinhua, acrescentando que três pessoas já foram retiradas, duas das quais "sem sinais vitais".

O incidente ocorreu na Alxa League, na parte oeste da região, segundo o canal estatal CGTN. A emissora estatal CCTV informou que o desabamento aconteceu numa "ampla área" de um poço operado pela Xinjing Coal Mining Company. "Vários funcionários e veículos ficaram enterrados", informou.

Em dezembro passado, 18 trabalhadores ficaram presos numa mina de ouro que colapsou em Yining, na região noroeste chinesa de Xinjiang. Um ano antes, dois mineiros morreram depois de ficarem presos numa mina inundada na província de Shanxi, no norte chinês. Em outubro de 2021, 19 mineiros presos após o colapso de uma mina de carvão na província noroeste de Qinghai foram encontrados mortos.

A segurança das minas na China tem melhorado ao longo das últimas décadas, tal como a notificação destes incidentes que, no passado, eram frequentemente abafados. No entanto, acidentes em minas ocorrem frequentemente no país devido ao desrespeito pelas normas de segurança.