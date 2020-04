Mais de 96 mil pessoas em todo o mundo morreram com Covid-19

JN/Agências Hoje às 16:36 Facebook

A pandemia do novo coronavírus já matou 96 mil e 340 pessoas em todo o mundo e infetou quase 1,6 milhões desde o seu aparecimento, segundo um balanço da agência France-Presse, às 10 horas desta sexta-feira, através de fontes oficiais.

De acordo com os dados recolhidos pela agência noticiosa francesa, mais de um milhão e meio de casos de infeção foram oficialmente diagnosticados em 193 países e territórios desde o início da pandemia, em dezembro passado, na China.

Os Estados Unidos são o país mais afetado em número de casos, com 466 mil e 299 casos e 16 mil e 686 mortos, continuando a Europa a ser o continente com mais casos contabilizados (826382) e de mortos (66642).

A Itália é o país europeu com maior número de mortes (18.279), seguida da Espanha (15843), da França (12210) e do Reino Unido (7978).

Na Bélgica, nas últimas 24 horas, registaram-se 496 mortes, elevando o total para 3019, enquanto em Espanha ocorreram mais 605 mortes, o número mais baixo desde 24 de março.

A América Latina e as Caraíbas passaram os 50 mil casos declarados, com mais de dois mil mortos, sendo o Brasil o país mais afetado, com 17847 casos e 941 mortos.

A AFP alerta, contudo, que o número de casos diagnosticados reflete apenas uma fração do número real de infeções, já que um grande número de países está agora a testar apenas os casos que requerem atendimento hospitalar.