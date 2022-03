Mais de cinco mil crianças ucranianas autorizadas a ficar em Portugal

Emília Monteiro Hoje às 19:23 Facebook

Desde o início do conflito na Ucrânia, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) já concedeu 5242 pedidos de proteção temporária a crianças oriundas daquele país. A deslocação de milhares de refugiados de zonas de guerra, sobretudo mulheres e crianças, leva as autoridades europeias a temer a ação de grupos criminosos relacionados com o tráfico de pessoas.

Em Portugal, o SEF, de acordo com informações enviadas ao JN, tem montada "uma operação de controlos móveis aleatórios nos principais pontos de passagem da fronteira terrestre com Espanha e, também, em terminais rodoviários e ferroviários", bem como ações de fiscalização em todo o país.

Por uma questão de segurança, mas também para que, futuramente, seja possível saber a localização dos refugiados, todos os que cheguem a Portugal (independentemente da forma como venham) têm que ser registados no SEF.