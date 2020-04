Mais de duas mil mortes num dia e meio milhão de casos nos EUA

JN/Agências Hoje às 11:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Mais de meio milhão de pessoas nos Estados Unidos foi infetada pelo novo coronavírus, segundo a última contagem da Universidade Johns Hopkins. Nesta sexta-feira, foram registadas mais deduas mil mortes no espaço de 24 horas.

De acordo com os dados divulgados nesta sexta-feira, há 500 mil e 399 casos confirmados de Covid-19 nos Estados Unidos da América.

Segundo a Universidade Johns Hopkins, há já 28 mil e 970 pessoas dadas como curadas da doença.

Os Estados Unidos são o país do mundo com mais casos confirmados.

Nesta sexta-feira, foram registadas mais de duas mil mortes no espaço de 24 horas nos Estados Unidos, sendo o primeiro país no mundo a ultrapassar essa marca num dia.

O número total de mortos registados nos Estados Unidos é de 18 mil e 586, estando cada vez mais próximo do país com mais vítimas mortais no mundo, a Itália, que contabiliza 18 mil e 849 falecidos.