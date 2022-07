Mais de mil bombeiros lutam contra o maior incêndio da história da Eslovénia

JN/Agências Hoje às 12:42 Facebook

Mais de mil bombeiros lutam desde quarta-feira contra o maior incêndio na história da Eslovénia, que se estendeu por 1900 hectares na região de Kras.

"Devido às suas proporções, trata-se do maior incêndio de sempre na Eslovénia. Já se estende por 1900 hectares. Por agora é ainda difícil avaliar os danos causados", declarou o chefe da Proteção Civil do país, Srecko Sestan.

Pequenas localidades foram evacuadas depois do incêndio se ter propagado na quarta-feira vindo da vizinha Itália, enquanto o vento dificulta as operações dos bombeiros, que receberam ajuda da Áustria e da Croácia.

Durante a noite, o fogo parecia ter sido controlado, porém, esta quinta-feira, já tiveram de ser evacuadas mais três aldeias, porque o incêndio continuou a espalhar-se ao longo de uma faixa de terra arborizada paralela à costa do Adriático.

Várias zonas da Europa ocidental estão a ser afetadas por uma onda de calor, que tem estado a causar incêndios florestais em Portugal, França e Espanha, entre outros países.

Segundo os meteorologistas, o aumento deste fenómeno é consequência direta do aquecimento global, com as emissões de gases de efeito de estufa aumentarem a intensidade, duração e frequência dos fogos.