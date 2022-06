Mais de mil migrantes entraram irregularmente pela fronteira de Melilla em 2022

JN/Agências Hoje às 19:20 Facebook

Mais de mil migrantes já entraram este ano de forma irregular no perímetro fronteiriço de Espanha através da fronteira de Melilla, calculou esta segunda-feira a agência EFE, acrescentando tratar-se do segundo maior número da última década.

Antes do salto de 133 migrantes, na sexta-feira, os dados do Ministério do Interior referiam a entrada irregular de 954 migrantes até 15 de junho, indica a agência, o que eleva o total de entradas por via terrestre para 1087.

Apesar de a primeira metade do ano ainda não estar completa, apenas o ano de 2014 supera o atual, na última década, quando 2069 migrantes saltaram a vedação.

Logo em seguida nesta contabilidade situava-se o ano de 2021, com 950 entradas, um registo já largamente superado este ano quando ainda não terminaram os primeiros seis meses.